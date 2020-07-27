أشرف عبد الباقي: العرض الأول لـ"صباحية مباركة" يوم 6 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن عرض أول لمسرحية "صباحية مباركة" يوم ٦ أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكتب عبد الباقي، عبر حسابه بموقع تويتر: "مسرحية صباحية مباركة يا عريس، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي، مستنينكوا يوم ٦ أغسطس، في أول يوم عرض الساعة ٩ مساء على مسرح جراند نايل تاورز".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.