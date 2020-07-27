أمير طعيمة يهاجم "روتانا" بسبب حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : هاجم الشاعر الغنائي أمير طعيمة، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب حمو بيكا. وكتب طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر: "شئ محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط على النوع ده من الأعمال" . Advertisements وأضاف: "أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الأيام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وإنكم بتسيئوا لتاريخكم، فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب". يذكر أن شركة روتانا، طرحت مؤخرا برومو أغنية "إيه الحكاية " عبر حسابها بتويتر.

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