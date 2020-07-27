وفاة والد الفنانة دينا عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المستشار أنور عبدالله، والد الإعلامية إيناس عبدالله، والفنانة دينا عبدالله.
وأكد مصدر مقرب لأسرته في تصريح لمصراوي، خبر الوفاة، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، ولن يتم إقامة سرادق عزاء نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.
وتشغل الإعلامية إيناس عبدالله منصب رئيس قناة نايل دراما بالتليفزيون المصري، بينما كان آخر أعمال الفنانة دينا عبدالله الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 2016.
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