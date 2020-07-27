فن ومشاهير

وفاة والد الفنانة دينا عبدالله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المستشار أنور عبدالله، والد الإعلامية إيناس عبدالله، والفنانة دينا عبدالله.

وأكد مصدر مقرب لأسرته في تصريح لمصراوي، خبر الوفاة، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، ولن يتم إقامة سرادق عزاء نظرا لظروف .

وتشغل الإعلامية إيناس عبدالله منصب رئيس قناة نايل دراما بالتليفزيون المصري، بينما كان آخر أعمال الفنانة دينا عبدالله الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي عرض عام 2016.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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