أحمد زاهر : أنا متصور مع بنتي مش مع واحدة من الشارع

علق الفنان أحمد زاهر على واقعة تنمر منصات السوشيال ميديا على صورته مع إبنته ليلى أحمد زاهر في البيسين التي أثارت الجدل قائلًا: ليه إتغيرنا .. وليه بقينا وحشين كده .. ليه بقينا بنجرح في الناس بالشكل ده .. وبنجرح في مين أطفال وشباب صغيرين ليه ؟!.

وتابع أحمد زاهر قائلًا: لو مش عاجبالك الصورة سيبها ياخي وعدي عليها ده حسابي الشخصي وانا حر فيه وأكمل في مداخلة هاتفية عبر برنامج القاهرة الآن المذاع على فضائية العربية الحدث التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلًا:

الغريب أني في الصورة كنت حاضن ليلى ومش مبين فيها حاجة إلا دراعها .. ومع ذلك ماسبوهاش في حالها .. أنا أكيد مش هحط صورة بنتي بمايوه.

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وكشف أن بعض المتنمرين قالوا له كلام عجيب قائلًا: بعضهم سألني اسئلة غريبة زي إزاي تحضن بنتك .. دي بنتي حتى مني أحضنها زي ماانا عاوز .. إحنا عيلة محترمة وبنحافظ على كل حاجة وده اسلوب حياتنا.

وأكد أنه يقبل الانتقاد في ضوء ادواره

الفنية فقط ونقد الفن شيء عجيب لكن التطرق إلى بناتي لن أسمح به قائلًا: النقد في العمل الفني عادي لكن التطرق لبناتي مش هسمح بيه أبدًا .. عن نفسي لما حد بيشتمني بعمل ديليت وبلوك لكن بناتي لا ده حاجة وجعتني ووجعت بناتي وصحباتهم إتصلوا بيهم .. هقدم بلاغ في مباحث الانترنت ضد أي حد يشتم بناتي مش هسكت زي شريف منير الي بدا بده مشيرًا إلى أن الصورة التي وضعها موجودة منذ فترة لكن تنامت نبرات التنمر الساعات الماضية وإستطرد قائلًا: أنا أتشمت بافظع الشتائم ليه ؟ أنا متصور مع بنتي مش مع واحدة شاقطها من الشارع وقال إتغيرنا كتير مش هيا دي أخلاق المصريين.