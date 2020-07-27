10 أغسطس.. "السيرة الهلامية"على مسرح النافورة بالأوبرا

يستأنف العرض المسرحى الكوميدي" السيرة الهلامية" عروضه من جديد على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا، على مدار 3 أيام 10و11و12 أغسطس المقبل، وذلك بعد عودة النشاط الفني على المسارح.
الأصلى إلا أن مؤلف المسرحية نجح في نقل فكرة النص إلى بيئة آخرى تنتمى إلى الجنوب المصرى لتدور فيها الأحداث حول فكرة الثأر فى الصعيد، ولكن بشكل كوميدى ساخر.
مسرحية "السيرة الهلامية"، مأخوذه عن رائعة "هاملت" لوليم شكسبير، وبرغم المأساة التي يحتويها النص
خلال مواسم عرضها للجمهور، وهى من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح.
وحققت المسرحية نجاحا جماهيرا كبيرا
والمسرحية من تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير، وبطولة مجموعة من الفنانين محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبد الله، ورامي عبد المقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، أزياء هبد مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، وديكور مصطفى حامد.
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