مؤلف بنات ثانوي ينتهي من سيناريو فيلم رابعة جامعة

انتهى المؤلف والسيناريست أيمن سلامة من كتابة سيناريو فيلمه الجديد "رابعة جامعة"، وهو ثانى أعماله السينمائية بعد نجاح فيلمه الأول "بنات ثانوى" واستمراره فى المنافسة بدور العرض رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال سلامة: "بعد نجاحى فى تجربتى الأولى مع المخرج محمود كامل والمنتج أحمد السبكى قررنا خوض التجربة من جديد في فيلم "رابعة جامعة" مع نجوم آخرين من الشباب الصاعد، ورغم تقديمى مؤخرا العديد من الأعمال الدرامية للمرأة وحبى فى التعبير عن مشاكلها، لكننا فى هذا الفيلم سنركز أكثر على القضايا الذكورية".

وأضاف سلامة أن فيلم "رابعة جامعة" هو على غرار تجربة فيلم "بنات ثانوي"، ولكنه ليس جزءا ثانيا منه، حيث نناقش من خلال الفيلم الجديد قضايا مجموعة من الشباب الذكور فى السنة الأخيرة بالجامعة، وهى السنة الفيصلية لحياة الطلبة. مع المخرج محمود كامل والمنتج أحمد السبكى قررنا خوض التجربة من جديد في فيلم "رابعة جامعة" مع نجوم آخرين من الشباب الصاعد، ورغم تقديمى مؤخرا العديد من الأعمال الدرامية للمرأة وحبى فى التعبير عن مشاكلها، لكننا فى هذا الفيلم سنركز أكثر على القضايا الذكورية".وأضاف سلامة أن فيلم "رابعة جامعة" هو على غرار تجربة فيلم "بنات ثانوي"، ولكنه ليس جزءا ثانيا منه، حيث نناقش من خلال الفيلم الجديد قضايا مجموعة من الشباب الذكور فى السنة الأخيرة بالجامعة، وهى السنة الفيصلية لحياة الطلبة.

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