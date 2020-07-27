تعرف علي مواعيد حفلات السيرك القومي وأليس في بلاد العجائب في العيد

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلتين للسيرك القومى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحفلة على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، إلى جانب تقديم استعراضات لفرق البيت الفنية.



وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، سيقدم بمقره بالعجوزة حفلة ماتينيه الساعة ٥.٣٠م وأخرى سواريه الساعة ٨م ، إلى جانب حفلة فى

التاسعة مساء، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.



وأوضح الفنان مصطفي محسن مدير مسرح عبد الوهاب بالاسكندرية، أن المسرح سيشهد حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية فى ثانى أيام العيد، وفرقة رضا فى ثالث أيام العيد، وتعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" رابع يوم العيد وحتى يوم ١٧ أغسطس المقبل، بطولة للفنانة مروة عبدالمنعم والفنان ضياء شفيق، تأليف وإخراج

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محسن رزق .

وتتضمن برامج السيرك أكثر من ١٣ فقرة متنوعة من أخطر وأروع فنون السيرك منها "الساحر، والمهرج، والتوازن، البيسكليت، البلنسات، الطوق الهوائى، استعراض الثعابين، استعراض الحيوانات الأليفة، المطبخ الصينى، السيلك، التنشين بالخناجر، الكرابيك، استعراض الأسود والنمور"، تحت إشراف الفنان محمد النوبى والفنان أشرف شعبان.



يأتى ذلك مع التزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.