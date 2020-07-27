320 فيلماً في مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي

افتتحت الدورة الـ23 لمهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، وسط إجراءات مشددة لدعم استئناف العمل في صناعة السينما مع الحفاظ على يقظة عالية ضد وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وذكرت اللجنة المنظمة للمهرجان -في بيان اليوم الأحد- أن فعاليات الدورة الحالية تستمر حتى 2 أغسطس القادم، حيث سيتم
وأضافت اللجنة المنظمة أنه نظرا للوباء، فلن يتم خلال هذا العام منح جوائز الكأس الذهبية وجوائز المواهب الجديدة الآسيوية، لكن سيتم الاقتصار على إعلان الترشيحات وعقد لقاءات، بعضها افتراضية، مع الطواقم السينمائية.
ويعد مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1993، حدثا عالميا تنافسيا، وتم إرجاء موعد المهرجان السينمائي، الذي كان من المقرر إقامته في يونيو جراء تفشي وباء كوفيد-19.
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