تراند اليوم : غادة عبد الرازق : مش محتاجة أدفع رشوة لطارق الشناوي عشان يكتب عني

ردا على سؤال لموقع العربية نت . نفت الفنانة غادة عبد الرازق توجيهها اتهام للناقد الفني طارق الشناوي، وقالت : الموضوع غير حقيقي بالمرة فأنا لا أعرف طارق الشناوي بشكل شخصي، وليس لي أي علاقه به ولا أقدم رشوة لأحد ليكتب عني، فأنا لا أحتاج ذلك ولم أفعله حتى وأنا مبتدئه أيام زمان.

وحول المنافسة في الوسط الفني، قالت غادة عبد الرازق : أنا أحترم المنافسة ولكن لا تتغير نظرتي لها فهي حافز للاجتهاد ولكنها ليست سباق، وأنا عموما تركيزي كل عام يكون على العمل الذي أُقدمه فقط، وأترك النجاح والتقييم للجمهور وكل شيء بيد الله، ولكن المنافسة الشريفة مطلوبة لكي يقدم كل فريق مجهوده والقيام بما عليه بأفضل صورة.

كما أبدت غادة سعادتها البالغة بشهادة الفنانة يسرا بحقها بأنها فنانة من نوع خاص، وقالت : هذه علامة كبيرة تُكتب في تاريخي وأسعدني رأيها وأشكرها عليه، فهي فنانة كبيرة وذات خبرة ورأيها يضعني في مسؤولية كبيرة، خاصة أنه يعني أن لي شكلا مختلفا ومذاقا خاصا.

وعن زواجها الأخير قالت غادة انها أنا تزوجت 10 مرات من ضمنهم هيثم زينتا زوجها الحالي ، وتابعت : انفصلنا في 2013 وعدنا مرة أخرى، وليس حقيقيا أني تزوجت 15 مرة وما إلى ذلك، وهو إنسان رائع وفضلنا الاحتفال بزواجنا في كواليس تصوير مسلسل “سلطانة المعز”.