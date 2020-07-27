تراند اليوم : فنانة مشهورة في طفولتها تثير الجدل .. هل تعرفت عليها – صور

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة وممارسة رياضة السباحة.

نشرت نرمين الصور عبر حسابها على Instagram كما استعادت ذكرياتها مع الإجازة الصيفية خلال فترة طفولتها، ونشرت صورة لها وهي طفلة صغيرة تقف على الشاطئ بملابس السباحة.

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كتبت تعقيبا على الصور: “الماضي والحاضر”.

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يشار إلى أن آخر مشاركات نرمين الفقي في حكاية “ما يطلبه المستمعون” ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”.

حكاية “ما يطلبه المستمعون” من بطولة نيرمين الفقي ورانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل. ‏من ‏تأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.‎