تراند اليوم : علي الحلوة والمرة معاك .. هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها – إتفرج

شاركت الفنانة هبة مجدى، جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” مجموعة صور بصحبة زوجها محمد محسن، للاحتفال بعيد زواجهم الرابع.

كتبت هبة مجدى على الصورة : 26/7/2016

على الحلوة و المُرة العمر كله يا رب احفظنا .. عيد زواجنا @mohsenband ❤️

وشاركت هبة مجدى في بطولة مسلسل “فرصة تانية” في رمضان الماضي إلى جانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، آيتن عامر، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتفاعل الكثير من الجمهور مع دورها وأشادوا بما حققته من نجاح كبير وظهورها فى المسلسل وأكد الكثير أنهم يشاهدون المسلسل من أجل مشاهدها مع الفنان دياب.

ودارت أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.