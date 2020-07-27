تراند اليوم : نوال الزغبي تُعطي رأيها بأغنية إليسا الجديدة..وهكذا ردّت الأخيرة

ردّت الفنانة اللبنانية ​إليسا على الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي بعد تعبيرها عن اعجابها بأغنية “صاحبة رأي”، اذ كتبت إليسا على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “شكرا لروحك الجميلة، أتمنى أن ينال الألبوم إعجابك”.

وكانت قد توجّهت لها نوال على حسابها الخاص بالقول: “أحببت الأغنية الجديدة، مبروك يا إليسا”.

الجدير ذكره ان أغنية “صاحبة رأي” استطاعت ان تكون تريند ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والمملكة العربية السعودية ومصر والامارات وتونس والمغرب، وهذا ما يدل على حجم جمهور إليسا الكبير المحب لها.