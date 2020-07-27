تراند اليوم : وصلة رقص لأحمد سعد وخطيبته علي أنغام أغنية i love you, baby- إتفرج

أعلن الفنان أحمد سعد مؤخرا، عن أنه سيعلن خطبته على مصممة الأزياء علياء بسيوني الشهر المقبل حيث تعد تلك الزيجة الرابعة للفنان الشهير.

ونشر أحمد سعد عبر خاصية القصص المصورة، نشر أحمد سعد صورة جديدة تجمعه بخطيبته علياء بسيوني على أنغام أغنية i love you, baby.

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كان أحمد سعد قد أعلن مؤخرا عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة “100 حساب” التي تجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

نشر سعد عبر حسابه على Instagram فيديو له تحدث فيه كاشفا أنه أجل طرح الأغنية حتى تحل المشاكل مع نقابة المهن الموسيقية، موضحا أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وكان منزعجا.

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أكد سعد أنه يحترم الفنان هاني شاكر وهو لا يريد أن يكون ضد النقابة، وحصل على وعد منه أن الأمور ستحل، لذا قرر تأجيل الدويتو حتى تنتهي الأزمة.

كان أحمد سعد قد أعلن مؤخرا عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة “100 حساب” التي تجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

نشر سعد عبر حسابه على Instagram فيديو له تحدث فيه كاشفا أنه أجل طرح الأغنية حتى تحل المشاكل مع نقابة المهن الموسيقية، موضحا أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وكان منزعجا.

أكد سعد أنه يحترم الفنان هاني شاكر وهو لا يريد أن يكون ضد النقابة، وحصل على وعد منه أن الأمور ستحل، لذا قرر تأجيل الدويتو حتى تنتهي الأزمة.