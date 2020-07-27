تراند اليوم : أحمد زاهر يكشف عن أعماله الفنية الجديدة – شاهد

نشر النجم أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة مقسمة إلى اثنين الأولى له، والثانية تجمعه بالفنانة مي عمر.

وعلق زاهر على الصورة: “انتظرونا انا و مي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبا جدا و سوف نبدأ التصوير نص شهر ٨ باذن الله وارجو من بعض الساده الصحفيين عدم نشر اخبار غير صحيحه دون التاكد من اصحاب الشأن وشكرا جزيلا”.

يذكر أن أحمد زاهر يقدم في مسلسل “لؤلؤ” شخصية رجل أعمال وهو شقيق مي عمر والمسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وتعمل مي عمر على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.