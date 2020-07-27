تراند اليوم : رضوي الشربيني تضرب من جديد :محدش طلع جدع معايا – إتفرج

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت رضوى الشربينى: “‏محدش عمل عشاني حاجة إلا وعملت ضعفها ولو طلعت معاك وحش مرة اتأكد أنك طلعت معايا وحش عشرين مرة، بس المرة بتاعتي بالعشرين بتوعك. منقولة”.

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج “هي وبس” عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها “هي وبس” قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

https://twitter.com/RadwaElSherbiny?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287104885318660096%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4423422