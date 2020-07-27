شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة مع مغنى راب فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت تتوالى نجاحات النجم محمد رمضان، فبعد أن حققت أغنيته الجديدة "تيك توك"، نجاحات كبيرة فى وقتقصيرة، وتحقيقها أيضا أكثر من 8 مليون مشاهدة فى أسبوع واحد، وظهورها فى أكبر شاشات ميادين وعواصم العالم، يعود النجم محمد رمضان بنجاح جديد، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو مع مغنى الراب الفرنسى "جيمس".

وظهر جيمس بالفيديو مع محمد رمضان وهو يقول "ثقة فى الله نجاح"، وهى أشهر جمل النجم محمد رمضان، وأكثرها ارتباطا بالجمهور، كما تضمن الفيديو بعض من مشاهد كليباته، وعلق رمضان على الفيديو قائلا، "قريبا".



رمضان وجيمز

وكان رمضان قد احتفل بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء عرض الأغنية على الشاشة العملاقة، صحبها بتعليق: "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان، احتفل بحصوله على جائزة أفضل مغنى فى أفريقيا، فى استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عارى الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.