شكرا لقرائتكم خبر عن من يومها بتحب الموضة.. اعرف مين ديه من نجمات الجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من النجوم والنجمات، يلجأوا إلى صور طفولتهم، لمشاركتها مع متابعيهم وجمهورهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما إذا كانت هذه الصروة نادرة، وغير منتشرة، حيث يمتلك الفنانون كنزوا لصورهم القديمة التى يحب الجمهور دائما تداولها وجمعها للنجوم المفضلين لديه.

النجمة درة من أكثر النجمات تفاعلا مع جمهورها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، لا سيما انستجرام، حيث تعشق درة الموضة، ويعتبرها الكثيرون، من أكثر فنانات جيلها أناقة ورقى وشياكة، حيث نشرت درة عبر حسابها على "انستجرام"، صورة لها وهى طفلة وتقف على البحر، برفقة طفلين آخرين، وارتدت ثوبا أخضر أنيق.



درة

وكانت درة قد نشرت صورا في الساحل الشمالي برفقة النجم شريف رمزي والفنانة ريهام أيمن، حيث شاركت النجمتان درة وريهام أيمن متابعيهما وجمهورهما بعدد من الصور خلال قضائهما العطلة الصيفية في الساحل الشمالي، حيث لاقت الصور إعجاب الآلاف على منصات السوشيال ميديا.

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وفي وقت سابق، نشرت درة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، وعلقت عليها بالإنجليزية، "افتح الباب.. قد يقودك إلى مكان لم تتوقعه أبدًا.. عندما تغلق الحياة بابًا، ما عليك سوى فتحه مرة أخرى، إنه مجرد باب"، وظهرت درة فى جلسة التصوير، بإطلالة "كاجوال"، عكس الإطلالات الكلاسيكية الأنيقة التى اعتادت عليها، حيث ارتدت "الجينز"، وبيدها كوب من العصير.