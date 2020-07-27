شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يلعب مع ابنتيه في صورة جديدة: الدقة والتركيز والتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل والمصارع دواين جونسون الشهير بـ"الصخرة"، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة مع ابنتيه وهو يلعب معهما، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



ذا روك

ونشر الممثل والمصارع دواين جونسون، صورة برفقة ابنتيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا :"بعض إبداعات خطيرة للغاية في نهاية الأسبوع تحدث هنا... الدقة والتركيز والتنفيذ.. اشرح لأطفالي أن الأمر على ما يرام تمامًا.. لدينا عين واحدة فقط ، لأن هذا هو ما يجعله مميزًا للغاية... رائع؟.. رائع".

وعاد النجم العالمى داوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، لمشاركة جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام لحظاته اليومية داخل صالة الألعاب الرياضية التى دائماً ما يتواجد بها.

وبعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا، قرر "ذا روك"، نشر صورة جديدة له من داخل الجيم، عبر حسابه الشخصى، ليعلن عودته للتدريب بشكل متواصل ومستمر وسط الفتح الجزئى الذى تعيشه معظم دول العالم حالياً.

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وعلى جانب آخر، حرص أسطورة المصارعة على تلبية رغبة مدرس عبر تويتر قام كل يوم بتوجيه طلب إلى داوين جونسون من أجل إرسال رسالة لمدرسة زميلته خاصة لمدى الحب التى تكنه تلك المدرسة له، وهو الأمر الذى امتثل له ذا روك رغم مرور 70 يوماً على أول تغريدة نشرها المدرس الشاب عبر تويتر ووجهها لـ ذا روك.

ذا روك لم يكتفى بمجرد رسالة يكتبها علي تويتر وإنما قام بإرسال رسالة إليها عبر فيديو وجهه لها، أعرب فيه عن مدى شكره لها عما قدمته كمدرسة للأطفال الصغار على مدار سنوات، وذلك خلال فيديو تجاوز مدته الدقيقة.

وكان النجم العالمى داوين جونسون قد شارك متابعيه وجمهوره، خلال الفترة الأخيرة بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016.