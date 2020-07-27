شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية أحمد سلامة فى مسلسل "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد سلامة ضمن أحداث مسلسل "الوجه الآخر" بطولة الفنان ماجد المصرى شخصية صاحب شركة مقاولات متزوج من الفنانة مادلين طبر، وانطلق تصوير العمل منذ 10 أيام تقريباً، ومقرر أن يعرض العمل بداية سبتمبر المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش واحمد خليل ومادلين مطر وآخرون .

ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، فى ثانى بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله "الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

وعرض للفنان احمد سلامة منذ فترة مسرحية "ع الداون لوود"، وشاركه البطولة الفنان علاء مرسى، ومروى اللبنانية ، وبرلنتى فؤاد، ومن تأليف أيمن العوضى، وإخراج حسام الدين صلاح.

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تدور أحداث المسرحية حول طبيب من أصول صعيدية يقرر الزواج بعد حصوله على الدكتوراه، لكن يصطدم بتقاليد الصعيد القديمة، خاصة فيما يتعلق بليلة الدخلة، فيحاول جاهدا أن يثنيهم عن تلك الأفكار البالية، فهل سينجح فى ذلك أم لا؟

وعرض لأحمد سلامة قبلها مسرحية "أول يوم جواز"، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، منهم أيمن إسماعيل وبتول وباهر الشافعى وشهد وأيمن حمودة وسحر ومحمد رشاد ومحمد عمر، ديكور دكتور أحمد عبد العزيز، تأليف محمود السنطى، وإخراج حسام الدين صلاح.