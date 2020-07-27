شكرا لقرائتكم خبر عن مايوه نرمين الفقى وتعامل سمية الخشاب مع المتحرشين بموجز الخليج 365 الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” موجز لأهم أخبار الفن على الجانب المحلي والعالمي أعده الزميل محمد محسوب وقدمه الزميلان شروق وجدي وهشام عبدالتواب.

وتناول الموجز في البداية تصريحات الفنانة سمية الخشاب لـ"الخليج 365" والتي قالت إنها كثيرا ما واجهت التحرش فى الشارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفة أنها تواجه محتوى الرسائل الخارج بـ"البلوك" مشيدة بتصرف بعض النجمات فى الفترة الأخيرة بفضح المتحرشين على السوشيال ميديا.

وأضافت أنها تفاضل تلك الأيام بين أكثر من عمل سينمائى ودرامى، بعد اعتذارها عن فيلم "صابر وراضى" أمام النجم أحمد آدم، لافتة إلى أنها لم تستقر حتى الآن على أحدهم.

وقالت النجمة سمية الخشاب إن اعتذارها عن فيلم أحمد آدم "صابر وراضى"، جاء بسبب تخوفها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لن تقبل بالمخاطرة بحياتها ولن ترمى نفسها فى التهلكة من أجل العمل، طالما أنه ليس هناك داعٍ للتسرع.

كما تضمن الموجز الفني الذى قدمته حور محمد، أختص النجم وائل جسار ”الخليج 365” بكلمات أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام" المقرر أن تطرح بعد شهرين، وهي من كلمات الشاعر المصري أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وهي أغنية رومانسية مثل أغلبية أغنياته.

وتقول كلمات الأغنية "واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش .. وقع في ثوانى حن ومال .. دا فعنيكى بتوه واسرح .. ولو بصتلى يوم بفرح .. تهون احزانى كدا في الحال".

احتفلت الفنانة فيفي عبده بعيد ميلاد ابنتها الكبري عزة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها معلقة عليها قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة يا عزة يا ‏حبيبة قلب ماما.. قلبي أنا بحبك اوي عقبال 1,000,000 سنة يا عمري".

وكانت انتهت الفنانة فيفى عبده من تصوير كليب مع المطرب الشعبى إسماعيل الليثى، يحمل اسم "يا هزة الأرض" من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار.

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور جديدة لها وهي ترتدي المايوه وتداعب الأمواج في عطلتها الصيفية التي تقضيها حالياً على ضفاف شواطئ الساحل الشمالي.

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وسرعان ما حصدت نرمين الفقي الكثير من التعليقات على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه والنظارة الشمسية على الشاطئ.



جانب من الموجز الفني لتلفزيون الخليج 365

وتناول الموجز إحياء النجم محمد عدوية بمشاركة والده أحمد عدوية حفل غنائى ضخم يوم السبت 1أغسطس المقبل احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك داخل قصر عابدين علي أن يتم عرضه علي يوتيوب، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عدد من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن"، ويقدم مع والده أغنية"المولد"، وغيرها.

من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

كما شارك المطرب أحمد سعد متابعيه من خلال صورة جديدة مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.

كما ظهر خلال صورة أخري من خلال خاصية الستوري ايضاً فى صورة أخري داخل حمام السباحة شارك بها متابعيه من خلال صيفه حالياً، وكان كشف النجم أحمد سعد، فى وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

وشاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها بصورة من شبابها، معلقة عليها مازحة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" راقصة جائعة في فستان عتيق .. النظر إلى هذه الصورة يجعلني جائعة".

ومازالت النجمة العالمية مادونا في مرحلة التعافي بعد اجرائها لعملية جراحية في الركبة وهو ما ابعدها عن الساحة لعدة أشهر، وبالتالي ابتعدت عنها الأضواء تماما ، و لكن كان للنجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 61 عاما ) حل بديل لكي تضمن استعادة الاهتمام الإعلامي و المزيد من الأضواء .