شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الإعلاميتين إيناس ودينا عبد الله ودفن الجثمان بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الأحد، المستشار أنور عبد الله والد الإعلاميتين إيناس ودينا عبدالله، وتم دفن الجثمان عصر اليوم بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، دون إقامة مراسم للجنازة أو إقامة عزاء.

يذكر أن الإعلامية إيناس عبد الله وشقيقتها دينا عبد الله استطاعا أن يجمعا بين التمثيل وتقديم البرامج التليفزيونية كما أن الإعلامية إيناس عبد الله تشغل منصب رئيس قناة نايل دراما بالتليفزيون المصري "ماسبيرو"، أما التمثيل فقد شاركت كل منهما من خلال عدة أعمال سينمائية في طفولتهما وحققا نجاحًا بعد ظهورهما نظرا لشقاوتهما التى ظهرا بها في الأفلام.