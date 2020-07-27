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صور.. افتتاح سينما رينسانس مدينتي بحضور إسعاد يونس ونجوم الفن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح محمد هشام طلعت، والإعلامية اسعاد يونس، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما، سينما مدينتي بالأوبن اير مول  رسميًا، حضر الافتتاح لفيف من الإعلامين والفنانين والشخصيات العامة إلى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى، والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس .

 

ويضم مجمع السينمات 15 قاعة عرض، منهم قاعة عرض VIP بالإضافة إلى توافر كراسي دي بوكس لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد انه وسط أحداث الفيلم، وتم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط وسيتم استقبال الجمهور للحجز ومشاهدة أحدث الافلام المعروضة ابتداء من غدٍ الاثنين.

وأعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بافتتاح مجمع السينمات في وسط الظروف الصعبة بسبب فيروس قائلة: "بإصرارنا قدرنا ويارب يجعلها قدم الخير على المنطقة ومكسب لينا حقيقى".

افتتاح سينمات اسعاد يونس (1)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (2)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (3)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (4)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (5)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (6)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (7)

 

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افتتاح سينمات اسعاد يونس (8)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (9)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (10)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (11)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (12)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (13)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (14)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (15)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (16)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (17)

 

افتتاح سينمات اسعاد يونس (18)

 

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