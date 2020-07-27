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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح سينما رينسانس مدينتي بحضور إسعاد يونس ونجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح محمد هشام طلعت، والإعلامية اسعاد يونس، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما، سينما مدينتي بالأوبن اير مول رسميًا، حضر الافتتاح لفيف من الإعلامين والفنانين والشخصيات العامة إلى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى، والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس .
وأعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بافتتاح مجمع السينمات في وسط الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا قائلة: "بإصرارنا قدرنا ويارب يجعلها قدم الخير على المنطقة ومكسب لينا حقيقى".
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