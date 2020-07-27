شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يدعو لجمع تبرعات من أجل وقف عمليات صيد حيوانات وحيد القرن بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النجم العالمى جونى ديب، استياءه من عمليات الصيد للحيوانات المعرضة للانقراض، فى فترة غلق كوفيد 19، وتحديدًا صيد حيوان "وحيد القرن"، حيث نشر ديب مجموعة من الفيديوهات لحيوانات وحيد القرن وهى تنزف وتعانى، ومنها الذى نفق، بسبب سلوكيات الصيادين فى فترة الاغلاق، وقال ديب، تعليقًا على الفيديوهات، "لم تكن جائحة كوفيد 19 صعبة على البشر فحسب، بل كانت كذلك على حيوانات وحيد القرن أيضًا بشكل غير مباشر للخطر، منذ الإغلاق، قام هذا بالفعل بتنشيط الصيادين، قتل الصيادون على الأقل 9 من حيوانات وحيد القرن فى جنوب إفريقيا و6 فى بوتسوانا منذ بداية الوباء، وهذا العدد سوف يرتفع فقط"

وتابع ديب: "لقد أثر كوفيد 19 على دخل محميات وحيد القرن كما لم يحدث من قبل، تعتمد عمليات الحفاظ على وحيد القرن بشكل كبير على الدخل من السياحة، نظرًا لأننا لم نعد قادرين على السفر بسبب كوفيد 19.. فمن أين سيأتي الدخل؟ هذا هو السبب الذى يجعلنا بحاجة ماسة إلى مساعدتك"



حيوان وحيد القرن



صيد حيوانات وحيد القرن

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ودعا ديب، متابعيه إلى التبرع لجمعيات وحيد القرن الخيرية فى جميع أنحاء أفريقيا، مؤكدا أن هذه المبالغ ستذهب لشراء الطعام لفريق ميدانى من 3 أشخاص لمدة يوم واحد، والحفاظ على تشغيل السيارة لمدة يوم واحد عبر تضاريس كونين الشاسعة والصعبة، وتحفيز الحراس على اكتشاف 25 وحيد القرن، عندما لا يكون لديهم دخل آخر.. الدعم العاجل والعمل مطلوب منك اليوم.. لنعمل على الاختلاف ونحفظ على وحيد القرن"