شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل وكلمات أغنية "حاغنيلك" لـ مصطفى قمر من ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويطرح النجم مصطفى قمر الجزء الثانى من ألبوم "لم يهمه الامر" الذى يراهن عليه بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وينشر ”الخليج 365” كلمات أغنية من ضمن الألبوم تحمل إسم "حاغنيلك" وتقول مطلعها :حاغنيلك فى كلامى واحكيلك انغامى، سمعانى حسانى بهديلك ايامى، ومعاك احلامى اتبقى حقيقة .

الالبوم الجديد الذى يحمل إسم "لمن يهمه الأمر2" يشمل عدد من الأغانى منها " حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى" .

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد، مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

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ألبوم "لمن يهمه الأمر"، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة.

وكان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن قمر انتهى من تصوير أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.