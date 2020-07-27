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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلمى A Quiet Place Part 2وTop Gun: Maverick والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن دور العرض السينمائية في أمريكا ليست مستعدة لطرح أفلام جديدة بعد، فبعد فترة إغلاق حوالي 5 أشهر بسبب جائحة الكورونا، وبعدما قررت شركة ديزني تأجيل طرح 3 أفلام من إنتاجها، حيث أعلنت الشركة العارضة لفيلمى A Quiet Place Part 2"وTop Gun: Maverick تأجيل طرحها من العام الحالي، إلى 23 إبريل 2021.
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وفي هذا السياق أصدر رئيس باراماونت للتوزيع كريس أرونسون بيان وقال:"نحن نؤمن حقا أنه لا توجد تجربة مشاهدة فيلم بشكل ممتع مثل تلك التي تتمتع بها في السينمات، و نحن ملتزمون بالتجربة السينمائية".
وأضاف: "نريد التأكيد أنه عندما يحين الوقت، سيستمتع الجمهور في كل مكان مرة أخرى برؤية أفلام باراماونت على الشاشة الكبيرة"
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