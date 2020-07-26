شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة أماكن ومنافذ توزيع كتب الكاتب الصحفي المصري "عادل حمودة" والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020 نشرت بوابة الفجر المصرية الإلكترونية، خريطة بأماكن ومنافذ توزيع كتب الكاتب الصحفي المصري الكبير عادل، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر المصرية، والتي تصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع.

ونستعرض في السطور التالية أماكن منافذ التوزيع حتى الآن: - مكتبة فكرة سيتي ستارز. - مكتبة مدبولي الجديدة (فرع نايل سيتي). - مكتبة مدبولي الجديدة (فرع أكتوبر). المعادي - مكتبة الكتبجية - خلف المعادي جراند مول. - مكتبة آدم - داخل المعادي جراند مول. Advertisements وسط البلد - مكتبة مدبولي - ميدان طلعت حرب. - مكتبة أقلام عربية - بجوار حزب التجمع. - مكتبة ليلى - شارع قصر النيل. - فرشة الكتب الأصلية - أمام مترو الأنفاق - العتبة. كان قد صدر حديثا كتاب "مذكرات صلاح أبو سيف" للكاتب الصحفي المصري الكبير عادل حمودة، عن دار ريشة للنشر والتوزيع. وتتضمن المذكرات مفاجآت كبيرة عن المخرج الكبير صلاح أبو سيف بداية من علاقته السيئة بوالده وصولا إلى اعترافه بأنه البطل الحقيقي لفيلم "شباب امرأة".

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