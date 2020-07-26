٢٠٠ متر الى مهرجان البندقية السينمائي

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أحمد العياد من الرياض: تم اختيار الفيلم الفلسطيني الطويل (٢٠٠ متر ) للمخرج أمين نايفة، ضمن مهرجان البندقية السينمائي في قسم "ايام فينيسيا" يحكي الفيلم عن قصة عائلة فلسطينية فرقها قسرا جدار الاحتلال الاسرائيلي وتدور أحداثه حول رحلة أب يريد الوصول لابنه على الطرف الاخر من الجدار.7
الفيلم من بطولة الفنان علي سليمان، وباقة من المواهب الفلسطينية الواعدة مثل معتز ملحيس، محمود ابوعيطة، لنا زريق، غسان أشقر، غسان عباس، نبيل الراعي، علاء ابوصاع، احمد طرابلسي، عمر حطاب، سامية البكري. وبمشاركة الممثلة الألمانية Anna Unterberger.
يذكر أن فيلم ٢٠٠ متر هو الفيلم الأول الطويل للمخرج أمين نايفة قدم قبل ذلك عدد من الأفلام القصيرة هو أو أول فيلم روائي للمنتجة مي عودة.صُورَ الفيلم في مدينة طولكرم الصيف الماضي.
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