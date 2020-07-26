حفيدة رجاء الجداوي تنشر صور جدتها من مكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت روضة حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورًا لجدتها خلال أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت الفنانة الراحلة من داخل إحدى الغرف بأحد فنادق مكة المكرمة، وعلقت: "من الغرفة في مكة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته". وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله"

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