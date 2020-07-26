في ذكرى محمد خان.. "ضربة شمس" بدأ على ورقة كرتون وأنبوبة بوتجاز وراء "مشوار عمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في واحد من أجرأ أعترافاته كشف المخرج محمد خان، أن معظم أعماله كانت فكرة عابرة، ودخلها بدون وضع خطة نهاية مسبقة.

ومع احتفالنا اليوم بالذكرى الرابعة على رحيل "خان"، نكشف هنا ما قاله بخصوص ميلاد فكرة أول أفلامه "ضربة شمس"، الذي كتب قصته وأخرجه عام 1978، وقام ببطولته نور الشريف، نورا، حسين الشربيني، ليلى فوزي، توفيق الدقن، عبد السلام محمد، ومجدي وهبة.

وقال خان: "بدأت فكرة فيلم (ضربة شمس) في لندن، عندما كنت أمتلك محل بيع ملابس الجينز، وضعت على الأرض ورقة كرتون بحجم نصف سجادة، ورسمت فيها دوائر بالبرجل، وفي كل دائرة أكتب النقاط الرئيسية في المشهد، وألون مشاهد الأكشن باللون الآحمر، ثم أنظر إلى هذا الرسم التوضيحي من بعيد، هنا لا يوجد الكثير من الدوائر الحمراء، إذا ازيدها".

وأضاف: "أحضرت الورقة الكرتون معي من لندن، وأعطيتها إلى فايز غالي ليكتب السينا ريو".

وفى حوار له مع الناقد السينمائي أحمد يوسف، بمناسبة تكريمه، قال خان: "ولدت فكرة فيلم (مشوار عمر)، عندما كنت وأسرتي مدعوين للغذاء، عند صديق العمر المصور سعيد شيمي في منزله بالهرم، وفجأة نفد البوتاجاز، وكان علينا أن نذهب أنا وسعيد لتغيير الأنبوبة في سيارته".

وأضاف: "ذهبنا إلى مستودع في طريق الصعيد، حيث قالوا لنا أن الأنابيب سوف تتوفر بعد ساعة، فاقترحت على سعيد أن نلف بالسيارة قليلا ونكمل الطريق الذي لا نعرف نهايته، وظللنا نسير إلى أن شعر بالخوف فقرر الرجوع، ولذلك ولدت في ذهني فكرة أن يقوم البطل بالرحلة عبر مصر كلها، ولأن يترك كل شيء وراءه".

خان ولد في 26 أكتوبرعام 1942، في حي غمرة، لأب باكستاني وأم إيطالية مصرية المولد، وقدم 22 فيلما من تأليفه وإخراجه، وكان للفنان الراحل أحمد زكي نصيب الأسد في بطولة أعماله، إذ قام ببطولة 6 أفلام ، وهي "طائر على الطريق"، "موعد على العشاء"، "زوجة رجل مهم"، "أحلام هند وكاميليا"، "مستر كاراتيه"، و"أيام السادات".