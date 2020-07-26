جيجي حديد تكشف بفخر تصميم منزلها المستلهم من التراث العربي والفلسطيني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 10:44 مساءً - بعد إثارة شقيقتها عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ضجة إعلامية هائلة إثر حذف موقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" صورة جواز سفر والدها المنشور فيه بأنه من فلسطين،ثم تقديم الموقع إعتذاره لها،وعبرت فيه عن فخرها بجذورها الفلسطينية العربية،هاهي تستأثر بدورها شقيقتها التوب موديل الأمريكية الفلسطينية الأصل جيجي حديد الأضواء أيضاً لكن ليس بحملها الأول من المغني زين مالك ،بل بتصميم منزلها الأنيق المستلهم من التراث العربي الجميل.

تابعي المزيد:جيجي حديد سعيدة بطفلتها المنتظرة وتنشر صوراً لحملها للمرة الأولى



حرصت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد على مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور كشفت فيها عن تصميم منزلها الجديد المستوحى من التراث العربي الجميل.

ونشرت جيجي حديد، البالغة من العمر" 25 عاما"، مجموعة صور لديكور منزلها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتواجد ضمن الديكورات "ما شاء الله" التي تتواجد في معظم البيوت العربية لمنع الحسد، بالإضافة الى كثرة التنوع في الألوان في الأقمشة التي تستخدمها في الأرضيات والجدران.

والجدير بالذكر أن تصميم منزل جيجي حديد أنجز في عام 2019 الماضي قبل فترة الحجر المنزلي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يعرف عالمياً باسم "كوفيد19" ،وقالت جيجي حديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه أكثر من "55" مليون و300 ألف متابع ومتابعة،إنها قضت العام الماضي كله في تصميم ديكورات منزل أحلامها ،وكل قطعة فيه صممت ونفذت وجمعت قبل فترة العزل المنزلي،وإنها متحمسة جداً للوقت الذي ستستمتع فيه بزواياها المفضلة فيه،وإنها ممتنة للأبد لكل من ساعدها في إنجازه.

وتميزت غرفة نوم جيجي الخاصة بصنعها من خشب طبيعي،وقطع من بساط القش الملون المميز يدوياً بالطراز الفلسطيني وضعت فوق السرير مباشرة،وأباجورات يدوية ذات إضاءة خافتة.