على غرار باتون ساليه بالسمسم .. حمو بيكا يتعثر في نطق ميلك تشيك

نشر الفنان نور التوت فيديو وظهر من خلاله الفنان حمو بيكا حيث تعثر في نطق كلمة ميلك تشيك، والذي لاقى سخرية من قبل مواقع السوشيال ميديا، حيث نطقها ميك تشيك، وذلك عبر تطبيق تيك توك.

وأتى ذلك على غرار أغنية باتون سالية بالسمسم، حيث كرر بيكا أكثر من مرة باتون باليه بالسمسم على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو، كما

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أثار المقطع جدل بين وخاصة أن حمو بيكا يروج لأغانيه بهذه الطريقة في شكل كوميدي.

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان احنا عالمريخ، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنانون نور التوت، علي قدورة، عمر كمال، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.