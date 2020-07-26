فيديو .. محمد رمضان في تعاون فني جديد مع جميس

فاجئ النجم الكبير محمد رمضان جمهوره عن كليب جديد، وذلك بالتعاون مع النجم العالمي جيمس، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس وك.
ومن المقرر طرح الكليب قريبًاعلى قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يذكر أن النجم الكبير محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان تيك توك، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس، وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس،ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما شارك في الكليب الفنان العالمي سوبر ساكو، وكسر الكليب حاجز الـ 8 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن النجم العالمي جيمس طرح مؤخرًا كليب بعنوان Le prix à payer، كما كسر الكليب حاجز الـ 35 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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