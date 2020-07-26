محامى هيفاء وهبى: وزيرى اختلس 80 مليون جنيه

كشف محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ياسر قنطوش، عن أن المبالغ المالية التى استولى عليها محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة السابق، أكثر من 80 مليون جنيه وليس 67 مليونا كما قيل.

وقال قنطوش: تقدمت بالمستندات التى تثبت استيلاء مدير أعمال الفنانة اللبنانية على المبالغ المذكورة واختلاسها لنفسه، وهناك خبير فى النيابة يجرى عملية الحساب الدقيق لما حصل عليه المتهم»،

مؤكدا أن «هناك قضايا أخرى من قبل هيفاء وهبى ضد وزيرى بخلاف القضية الموقوف فيها حاليا، ستظهر فى حينها».

ونفى قنطوش زواج وزيرى من موكلته، قائلا: «لا يوجد زواج، هذه وسيلة للضغط عليها للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده، وسيصدر فيها حكم يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو، وسنقاضيه على

كل ما قاله»، مبينا أنه «تم حبس المتهم 4 أيام والتجديد له 15 يوما حتى الآن، على ذمة قضية الاختلاس والنصب المحبوس على ذمتها حاليا بقسم شرطة الشيخ زايد» فى محافظة الجيزة.

وكانت النيابة المصرية أصدرت قرارا بحبس المنتج المصرى محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فى قضية اتهامه بسرقة الأخيرة والنصب عليها.

وأعربت وهبي، عن سعادتها بقرار النيابة المصرية بحق وزيري، حيث كتبت عبر خاصية «ستورى» على حسابها الشخصى فى موقع إنستجرام: «الحمدلله».