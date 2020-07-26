وجه القمر دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلادها فى أجواء عائلية بسيطة

احتفلت وجه القمر دينا فؤاد بعيد ميلادها ليلة أمس، فى أجواء عائلية بسيطة، حيث سيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا وبعض الأصدقاء مراعاة للظروف الحالية، واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية.

وجاء الاحتفال بـ "وجه القمر" وسط المقربين بصورة بسيطة وغير متكلفة، مع الالتزام الكامل بكل التدابير والإرشادات الصحية، حيث أعربت الفنانة عن سعادتها بمحبة أصدقائها الكبيرة لها، مؤكدة أن الأصدقاء تفهموا الظروف التى اضطرتها

إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع.

ووجهت وجه القمر دينا فؤاد رسالة الى كل محبيها الذين حرصوا على تهنئتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى قائلة :"إلى جميع من ساهم في حفل عيد الميلاد، الأيام اللي بنعيشها بتبقى حلوة بالناس اللي فيها .. عايزة أشكر كل حبايب قلبي، اللي كانوا السبب في أني أعيش يوم من أحلى أيام حياتي، بجد

شكراً ليكوا ربنا يخليكوا ليا ويديم وجودكم نعمة في حياتي يا أطيب وأجدع صحاب في الدنيا".

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وأضافت وجه القمر :"طبعاً عايزة أشكر كل حد قالى كلمة فرحتنى في يوم عيد ميلادي، بجد أنتوا أهل وصحاب وسند ربنا يخليكوا ليا يا أحلى جمهور في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال النجمة دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى.