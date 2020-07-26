صور .. محمد عز في كواليس أول يوم تصوير بأثر رجعي

نشر الفنان محمد عز بعض الصور من كواليس أول يوم تصوير مسلسل بأثر رجعي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر محمد عز برفقة الفنان توني ماهر، والفنانة مي سليم، والمسلسل من شركه آسر المنتج أحمد أبو عزوز، ومنتج فنىي أسامه ساركيس، وعلق محمد عز قائلًا: بسم الله توكلت علي الله Advertisements .. كرمك يارب وتوفيقك. .. كرمك يارب وتوفيقك. يذكر أن مسلسل بأثر رجعي من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، وبطولة كل من مي سليم، محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، علاء زينهم، سعيد صديق، صبري عبدالمنعم.

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