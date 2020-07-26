كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسلام سامي يدخل السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الكاتب والسيناريست السينمائي إسلام سامي، التحضير لعمل درامي جديد يدخل به السباق الرمضاني في الموسم القادم تحت عنوان "شنطة حمزة وحمزاوي"، حيث سيتم في إطار كوميدي اجتماعي.

وقال إسلام سامي، أنه بدأ التحضير مع شركة الإنتاج لاختيار أبطال العمل، حيث تم الاستقرار بشكل مبدأي على اختيار علي ربيع ومحمد أنور وبعض نجوم الكوميديا الشباب.

وأضاف، أن جاري اختيار أماكن التصوير ستكون حيث ستنقسم أماكن التصوير ما بين مدينة الانتاج الإعلامي ويعض قرى الصعيد وبعض المدن الساحلية.

كان السيناريست إسلام سامي قد تم تأجيل فيلمه الجديد وذلك كان بسبب تفشي وباء كورونا مما كان سبباً في عدم استكمال الفيلم الذى كان يحمل اسم فتوة حارتنا وكان من إخراج حسين غنيم ومن إنتاج شركة ميديا وان للتوزيع والإنتاج.