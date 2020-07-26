شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تعرضها لحالة تسمم فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة داليا مصطفى، لحالة تسمم بعد تناولها وجبة غذاء غير صالحة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، مما تسبب في حالة إعياء شديدة استدعت الطبيب لشخيص حالتها وإعطاءها العلاج المناسب.

وقالت الفنانة داليا مصطفى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، ناس صحابنا عزومنا على وجبة غذاء وبعد ما خلصنا ورجعت الشاليه حسيت بتعب شديد في معدتى وترجيع وإسهال، وطلبت الطبيب بسرعة وبعد تشخيص حالتى أخبرنى بأنها حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد، وأعطانى الدواء المناسب لحالتى

وتابعت، للأسف مشكلة الطعام موجودة فى الساحل الشمالى كله مش الفندق ده بس، ودى أول مرة أكل بره من سنتين من بعد تعب أختى أثناء تناولنا في أحد المطاعم الشهيرة أيضا، ولكن للأسف مكنتش قادرة أقول حاجة امبارح لأن ناس أصحابنا كانوا عازمنا، حتى اختى تعبت والله، ولكن دى أخر مرة أكل بره لأن اللى شفته امبارح كان موت والله.

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وكانت الفنانة داليا مصطفى شاركت متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة تجمعها مع شقيقتها، وتفاعل معها متابعيها إلى حد كبير بسبب كم الشبه الذى بدا بين الثنائي، بتعليقات من عينة: "هو انتوا توأم ولا ايه"، وما إلى ذلك من تعليقات حول كم الشبه بينهما.

من ناحية أخري تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، برفقة الممثل ‏الشاب معتز هشام، الذى يجسد دور ابنها ضمن أحداث الفيلم، وتعود داليا مصطفى ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت ‏زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا.‏

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".‎