شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند نجمة "ذهب مع الريح" عن 104 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت نجمة فيلم "ذهب مع الريح"، أوليفيا دي هافيلاند، عن عمر ناهز 104 أعوام، وذكر موقع هوليوود ريبورتر نقلا عن الوكيل الإعلامي للممثلة الراحلة أنها توفيت لأسباب طبيعية في بيتها في باريس، حيث كانت تقيم منذ أكثر من 60 عاما.

وحصلت دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود واشتهرت بفيلم "ذهب مع الريح" عام 1939، على جائزتي أوسكار خلال مسيرتها الفنية التي شاركت خلالها في 50 فيلما.

كما شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين التي توفيت عن 96 عاما في 2013.

وكانت دي هافيلاند، التى تحمل الجنسية الأمريكية وولدت لأبوين إنجليزيين باليابان، تعيش في باريس منذ عام 1953، ولم تظهر كثيرا منذ تقاعدها لكنها عادت إلى هوليوود عام 2003 للمشاركة في عرض جوائز الأوسكار الخامس والسبعين.

وانتقلت أُسرة دي هافيلاند إلى كاليفورنيا عندما كانت طفلة، وبدأت عملها بالسينما بعد أن رآها المخرج ماكس رينهارد في عرض مسرحية "حلم ليلة في منتصف الصيف" وأسند لها دورا في الفيلم الذي اقتبسه من المسرحية عام 1935 وانبهرت شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي بالفتاة في ذاك الوقت ووقعت معها عقدا لمدة سبع سنوات.

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وللممثلة الراحلة ابن يدعى بنيامين من زوجها الأول الكاتب ماركوس جورديش وابنة تدعى جيزيل من زوجها الثاني الصحفي بيير جالانتي.