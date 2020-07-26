شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحيى ذكرى وفاة المخرج محمد خان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ليلى علوى الذكرى السنوية للمخرج الراحل محمد خان الذى توفى فى مثل هذا اليوم من عام 2016، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورا لها، وكذلك للمخرج محمد خان، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



المخرج محمد خان

وعلقت الفنانة ليلى علوي على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "ربما كانت الشخصيات من الخيال ولكن ثق أن الأماكن من الواقع.. محمد خان.. ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان".



المخرج محمد خان

Advertisements

وتوفى المخرج محمد خان فى مستشفى بالمعادى يوم 26 يوليو 2016، حيث يعد محمد خان من أبرز مخرجى السينما الواقعية التى انتشرت فى جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينات القرن الماضى، وانحسر نشاطه السينمائى خلال السنوات الأخيرة، شارك فى كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، متزوج من وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه "بنات وسط البلد" و"فى شقة مصر الجديدة"، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً فى مجال الإخراج السينمائى.



ليلى علوي (1)

ولد المخرج محمد خان عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، كما درس خان السينما في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي، وأنهى دراسته عام 1963، وعاد للقاهرة، وبدأ مشواره السينمائي، ثم غادر إلى لبنان، وبعد ذلك عاد إلى القاهرة مرة أخرى.