"مولان" و"الشعوذة 3".. 10 أفلام أجنبية تأجلت بسبب كورونا

أعلنت كثير من شركات الإنتاج السينمائية هذا العام تأجيل عدد من أفلامها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت البداية في شهر مارس/أذار الماضي، بتأجيل أضخم الأفلام الصيفية لعام 2020، وبمرور الوقت تحول تأجيل الأفلام إلى عادة بسبب الوباء.

وغالبية السينمات العالمية حالياً إما مغلقة أو مفتوحة بقيود وإجراءات احترازية تخوفاً من الوباء، ولذلك يعيد الموزعين التفكير في استراتيجية طرح أفلام سينمائية هذا العام.

ومع كل هذه القيود اضطر صُناع فيلمي "Mulan- مولان" و"Tenet- عقدية" لتأجيل طرح الفيلمين إلى أجل غير مسمى، بعد تراجعهما في موعد الطرح أكثر من مرة.

واضطرت بعض الشركات السينمائية الضخمة إلى تأجيل طرح أفلامها إلى الصيف، وبعضها إلى العام المقبل، إلى حد أصبح معه من الصعب تتبع موعد طرح أفلام هذا العام.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية ترصد في التقرير التالي أبرز الأفلام التي تم تأجيلها وموعد طرحها الحالي:

1- A Quiet Place Part II (مكان هادئ)





فيلم رعب أمريكي يدور حول نضال أم للنجاة مع عائلتها من وحوش اجتاحت الأرض، كان يفترض طرحه في 19 مارس/آذار 2020 وتم تأجيله إلى 23 أبريل/نيسان 2021.

2- Mulan (مولان)





النسخة الحية التي أنتجتها "ديزني" من فيلم الأنيميشن مولان عام 1998، كان يفترض طرحه في 27 مارس/آذار 2020، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

3- No Time to Die (لا وقت للموت)





فيلم أكشن يدور حول عودة جيمس بوند من الاعتزال لأداء مهمة أخيرة وإنقاذ البشرية، كان يفترض طرحه في 1 أبريل/نيسان 2020، وتم تأجيله حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

4- The New Mutants (المتحولون الجدد)





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فيلم رعب يتناول مجموعة مراهقين في مدرسة يمتلكون قوى خارقة يصعب السيطرة عليها، كان يفترض طرحه في 3 أبريل/نيسان، وتم تأجيله حتى 28 أغسطس/آب المقبل.

5- Black Widow (الأرملة السوداء)





فيلم أكشن يتناول حياة البطلة الخارقة ناتاشا رومانوف، المعروفة بـ"بلاك ويدو"، قبل انضمامها إلى فريق أفنجرز، كان يفترض طرحه في 1 مايو/أيار الماضي، والآن يتنظر صدوره في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

6- Fast and Furious 9 (السرعة والغضب 9)





مغامرة جديدة لأبطال سلسلة أفلام الأكشن "فاست أند فيوريس"، كان من المقرر طرحه في 22 مايو/أيار 2020، قبل أن يتم تأجيله إلى 2 أبريل/نيسان 2021.



7- The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (الشعوذة 3)





فيلم رعب يتناول تحقيق الزوجين إد ولورين في قضية مس شيطاني خارقة جديدة، كان من المتوقع طرحه في 4 يونيو/حزيران 2020، قبل أن يتم تأجيله إلى 4 يوليو/تموز 2021.

8- Wonder Woman 1984 (المرأة الخارقة 2)





يتناول الفيلم مغامرة جديدة للبطلة الخارقة "وندر وومن" تحاول فيها استعادة حقها الشرعي في حكم الأمازون، كان من المفترض طرحه في 5 يونيو/حزيران 2020، والآن يتوقع صدوره في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

9- Top Gun: Maverick (توب جان 2)





يعود أبطال "توب جان" وعلى رأسهم توم كروز، لتقديم جزء ثانِ من سلسلة الأكشن في فيلم "توب جان 2"، كان من المفترض طرحه في 12 يوليو/تموز 2020، والآن يتوقع صدوره في 2 يوليو/تموز 2021.

10- Venom: Let There Be Carnage (فينوم2)





يتناول الجزء الثاني من سلسلة "فينوم" صراع الوحشين الخارقين فينوم وكارناج، كان من المقرر طرح الفيلم في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والآن يتوقع صدوره 25 يوليو/تموز 2021.