"جوكر".. الفيلم الأكثر شكوى في 2019

حقق فيلم "Joker- جوكر" نجاحاً كبيراً فور طرحه عام 2019، وقاد شركة "دي سي" إلى تحقيق لقب الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الكبار.

واستمرت الشركة المنتجة في حصد الجوائز بعد فوز خواكين فينيكس بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

ورغم كل هذه الجوائز، حظي الفيلم بنصيب وافر من الانتقادات، إذ كشف المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام عن تصدره قائمة الأفلام الأكثر تعرضاً للشكوى عام 2019.





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ووفقاً لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، تضمن بيان المجلس البريطاني 20 شكوى حول فيلم "جوكر"، بسبب خرقه تصنيف 15، إذ رأى مقدمو الشكوى أن الفيلم لا يناسب المشاهدين في سن الـ15، وهي القاعدة التي خالفها صُناع الفيلم.

واحتج مقدمو الشكوى على عدم تصنيف الفيلم للكبار فقط، أي من هم أكبر من 18 عاماً، لما يتضمنه من مشاهد عنف وترويع، بما في ذلك الطعن وإطلاق الرصاص ومشاهد دموية تفصيلية.

وأشار المجلس إلى تلقيه إجمالي 149 شكوى حول 70 فيلم العام الماضي، بما يمثل ضعف عدد الشكاوى مقارنة بعام 2018.

وأورد المجلس بعض الأفلام التي شملتها قائمة الشكاوى، منها: "The Favourite- المفضلة" وتضمن 12 شكوى حول "فظاظة" اللغة المستخدمة، وفيلم "John Wick: Chapter 3 – Parabellum - جون ويك 3" وتضمن 9 شكاوى حول العنف.