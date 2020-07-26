"الغسالة".. أول فيلم مصري بدور العرض بعد "توقف كورونا"

طرحت شركتا "نيوسنشري" وأفلام مصر العالمية الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الغسالة" بعد توقف النشاط السينمائي في مصر لمدة 3 شهور بسبب أزمة كورونا.

حقق الإعلان التشويقي تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر "الغسالة" أول فيلم يعرف طريقه لدور العرض للمنافسة في موسم عيد الأضحى بعد فترة توقف كورونا، وسيتم طرحه بعدد 100 نسخة.

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تدور الأحداث في قالب كوميدي حول غسالة متطورة تسافر بالجميع عبر الزمن، ويؤدي ذلك لحدوث صراعات بين شخصيات الحكاية، ويحاول بطل الفيلم الاستعانة بها للتخلص من الصعوبات والتحديات التي تمنعه من الارتباط بالفتاة التي يحبها.

الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبوليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.



