بالصور- المغنية سيارا تُرزق بمولود جديد

Jul 26, 2020 رُزقت المغنية سيارا وزوجها راسل ويلسون، لاعب الوسط بفريق سياتل سي هوكس، بمولود جديد. وقد أعلن الزوجان هذا الخبر السعيد عبر حساباتهما الرسمية على موقع انستغرام بجوار اسم الطفل، وين هاريسون ويلسون. كذلك قام راسل ويلسون بنشر صورة للعائلة من المستشفى مع معلومات تتعلق بالمولود الجديد. وكانت سيارا وراسل قد أعلنا في يناير الفائت عن الحمل خلال رحلة لهما إلى جزر كايكوس. والطفل Win هو الابن الثاني لهما. كما أن سيارا لها طفل يدعى جونيور من علاقتها السابقة بمغني الراب فيوتشر.







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