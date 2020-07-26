شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المسرحية بمسرح الدولة والقطاع الخاص بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم عيد الأضحى المسرحى تقديم عددا من العروض المسرحية بالقطاع العام والقطاع الخاص ، وذلك بدءا من ثانى أيامه ، حيث تعرض على مسارح الدولة بعض العروض التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا من قبل ، فعلى المسرح القومى تعرض مسرحية " المتفائل" من بطولة سامح حسين ، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل ، عزت زين ، آيات مجدى ، تامر الكاشف ، زكريا معروف ، مصطفى سامى ، موسيقى هشام جبر ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة تحمى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، مكياج إسلام عباس ، إستعراضات ضياء شفيق ، أشعار طارق على ، العرض عن رواية كانديد للكاتب فولتير ، إعداد وإخراج إسلام إمام .

وعلى مسرح الطليعة تعرض على قاعة صلاح عبد الصبور عرض " كأنك تراه " تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، بطولة محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، مصطفى سامي، أمنية حسن، سلمى هشام، والطفلة إنجي إيهاب ومجموعة من المنشدين، إخراج ماهر محمود ، وعلى قاعة زكى طليمات تعرض مسرحية " حريم النار " بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح، وإخراج محمد مكي، العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا .

وعلى مسرح الغد تعرض مسرحية " الحادثة " بطولة كلا من مصطفى منصور وريهام ابو بكر وفتحي الجارحي ورضوى البروكي ، والراقصون حسام بوريو وأحمد خالد وأحمد هيثم ومحمد عبدالله ، مخرجان منفذان سيادة نايل وتامر بدير ، مساعدا الإخراج محمد عادل وعادل دياب ، تأليف الكاتب لينين الرملى ، ديكور محمد فتحى ، إضاءة عز حلمى ، ملابس أحمد فرج ، موسيقى محمود صلاح حامد ، مكياج إسلام عباس ، دراما حركية محمد على بكر ، ومن إخراج عمرو حسان .

وعلى مسرح السلام تعرض مسرحية أبى تحت الشجرة ، وهو أحدث إنتاجات فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان خالد النجدى ، العرض من إخراج إسلام امام ويقوم ببطولته النجم أحمد كمال والفنانة هبة توفيق والممثلة الشابة أسماء الباجوري والممثل الشاب أحمد عبد الهادي، وتعرض مسرحية " رحلة سعيدة " من إنتاج المسرح نفسه على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ، العرض من إخراج محمد مرسى ، تأليف محمد الصواف ، وديكور وليد جابر إضاءة إبراهيم الفرن ، مخرج منفذ إبراهيم أحمد وبطولة كلا من محمد فاروق ، إيهاب جابر ، رضوى حسن ، عادل سعيد ، مهند مختار ، آثار وحيد ، محمود فيشر، غادة كمال ، عبد الرحمن عيد ، ميرنا هشام ، تالى ، تصميم البوستر محمد الخشاب ، وسوشيال ميديا محمد فاضل .

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وعلى مسرح أوبرا ملك تعرض مسرحية " البخيل " من إنتاج مسرح الشباب ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالبارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أما على مسرح الشباب تعرض مسرحية " أفراح القبة " العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور .

وعلى مسرح متروبول تعرض مسرحية " القطط " وهى مسرحية كوميدية غنائية استعراضية للمخرج صفوت صبحى، وبطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، نشوى اسماعيل، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وديكور فادي فوكيه، موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي.

وفى المسرح الخاص ، يعرض الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية " صباحية مباركة " أول أيام عيد الأضحى على مسرح جراند نايل تاور بطولة كلا من على ربيع ، وأوس أوس ، حسام داغر ، أحمد سلطان ، سليمان عيد ، ومجموعة من شباب ورشة عبد الباقى ، تأليف أحمد عبد الوهاب ، وكريم سامى وإخراج أشرف عبد الباقى.