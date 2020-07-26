شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يصور أغنية جديدة رغم انشغاله بالانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلن خلال تجمعه الانتخابي الأول انه سيطرح البومه 24 من الشهر الجاري، ظهر كاني ويست يصور فيديو موسيقيًا في مزرعته بـ وايومنح، حيث قرر أن يعود للعمل على ألبوم جديد وسط مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.



كاني ويست يصور اغنيته

وعلي الجانب الآخر حاول كاني ويست أن يضع الكثير من الطاقة العاطفية في تجمعه الرئاسي الأول بعدما أعلن 4 يوليو على تويتر، انه سيشارك في انتخابات أمريكا 2020، لكن الفائز بجائزة Grammy 21 مرة ما زال لديه الوقت بطريقة ما للعمل على ألبومه التالي ، الذي كان من المفترض أن يطرح يوم الجمعة الماضية.

وشوهد مغني الراب وهو يعمل بجد ، كما أصدر مقطع فيديو موسيقيا من مزرعته، وذلك وسط كل الجدل المثار حوله.

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وكان قد قرر كاني ويست الاعتذار لزوجته كيم كاردشيان وكتب عل تويتر: "أود الاعتذار إلي زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدثت عن شيء في منتهي الخصوصية في العلن مؤخراً".

وأكد أنه لم يحمها مثلما تقوم هي بتغطيته وحمايته، قائلاً: "كيم أحبك وأود أن الاعتذار لك، وأعلم أنى جرحتك، من فضلك سامحيني".

وكانت العلاقة بين الثنائى كيم كارديشيان وزوجها المغنى كانى ويست اتخذت منحنى مختلفا خلال الفترة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الهجوم المتبادل بين الثنائي بدأها الزوج بإطلاق اتهامات عديدة عبر تويتر، أبرزها رغبته فى طلاقها قبل قيامه بحذف التغريدة بالأمس، الأمر الذى لم يسكت كيم والتى بدورها لم تنتظر طويلاً لرد اعتبارها، حيث شنت هجوما مضادا عليه بكلمات عبر خاصية استورى إنستجرام، قالت فيها إن كانى ويست الذى يرغب فى الترشح لرئاسة أمريكا يعانى من اضطراب ثنائى القطب ما يؤثر على تصرفاته.