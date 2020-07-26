شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورة الطفولة مع والده.. أحمد السعدني يقضي عطلته الصيفية تحت أشعة الشمس "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السعدني، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة له من عطلته الصيفية التي يقضيها حالياً عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر السعدني في الصورة التي نشرها وهو يرتدي نضارة شمس باللون الأصفر تحت اشعة الشمس، وسرعان ما حصد السعدني عددH كبير من التعليقات والاعجابات خلال وقت قصير من نشره لها.

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وشارك السعدني، أمس، متابعيه بصورة من الذكريات مع والده الفنان الكبير صلاح السعدني، والتي ظهر فيها وهو يتوسط والده ووالدته في سن الطفولة، وكتب السعدني تعليق على الصورة قائلاً "زمان وانا صغير.. كنت بحلم ابقي كبير، كملوا انتوا بقي"، وسرعان ما حصدت الصورة على عدد كبير من التعليقات والاعجابات من قبل أصدقائه الفنانين مثل تعليق الفنانة داليا مصطفي التي كتبت ساخرة "ايه الشعر ده".

واحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده اليوم منذ ايام، وتلقى العديد من التهاني بمناسبة ذكرى ميلاده من نجوم الفن، وعلى رأسهم النجم شريف منير والفنانة ريهام عبد الغفور وأنجي علي ومحمد محمود عبد العزيز وهنادي مهنا وغيرهم من نجوم الفن.

وقال الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم في ذكرى ميلاده :"أصعب سنة عدت عليا وحقيقي مسندنيش فيها غير ربنا وأهلي وصحابي.. متشكر لكل كلمه حلوة ومن السنادي أنا قلبت benjamin button وكل سنه حصغر سنة".