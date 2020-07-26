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شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل بين إليسا ونوال الزغبى بسبب ألبوم "صاحبة رأى".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلة غزل شهدها موقع التواصل الاجتماعى تويتر مؤخرا بين النجمتين إليسا ونوال الزغبي، وذلك بعدما قامت الأخيرة بالثناء على ألبوم إليسا وتحديداً أغنيتها الأخيرة دون أن تكتب اسمها، حيث توقع الكثيرون أنها بالتأكيد تقصد أغنية "صاحبة رأى" الذى تم طرحها مؤخراً، حين كتبت: "أنا حبيت أغنيتك الأخيرة، ألف مبروك"، لترد إليسا بتدوينة وجهتها لها بقولها: "أشكرك على روحك الطيبة، وأتمنى أن الألبوم يعجبك".
إليسا ونوال الزغبى
وكانت النجمة إليسا احتفلت بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر": "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".
يأتى هذا بعدما طرحت النجمة اللبنانية إليسا، يوم الخميس الماضى، أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس، وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ماخفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".
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