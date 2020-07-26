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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مسلسل "بأثر رجعى" للعرض على إحدى المنصات الرقمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنانان مى سليم ومحمد عز تصوير مسلسل "بأثر رجعى" الذى انطلق يوم الجمعة الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية على الانترنت خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "بأثر رجعى" يشارك فى بطولته إلى جانب مى سليم ومحمد عز كلا من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار عليهم.
مسلسل باثر رجعى
يذكر أن مى سليم استأنفت مؤخراً تصوير دورها فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين ومحمود عبد المغنى ونيكولا معوض وسوسن بدر وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر بعد توقف عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، كما سجلت قبل أيام أغنية جديدة بعنوان "فلفل شطة" لتتر أحد برامج قناة الأهلى.
يذكر أن محمد عز يظهر كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل وهو تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب ويشارك فى بطولة العمل هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى وندا موسى وعدد كبير من الفنانين.
ى سليم ومحمد عز فى كواليس باثر رجعى
مى سليم ومحمد عز
مى سليم ومحمد عز وهاجر الشرنوبى
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