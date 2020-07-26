إسلام جمال يروج للجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان إسلام جمال، على الترويج للجزء الثاني من مسلسله "قوت القلوب".

ونشر إسلام، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دكتور حسن شبانة من مسلسل قوت القلوب.. الجزء الثاني.. إنتاج سينرجي، إخراج مجدي أبو عميرة".

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وعادت أسرة العمل، خلال الأيام الماضية، لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الجزء الثاني.

"قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.