ياسمين رئيس تحيي ذكرى المخرج محمد خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الذكرى الرابعة على رحيل المخرج الكبير محمد خان.

ونشرت "ياسمين" صور من كواليس فيلم "فتاة المصنع"، وعلقت: "فتاة المصنع، الله يرحمك يا أستاذ".

فيلم "فتاة المصنع" عرض عام 2014، وحصد العديد من الجوائز، وهو من بطولة ياسمين رئيس، سلوى خطاب، هاني عادل، وخيري بشارة.

ورحل المخرج الكبير محمد خان عن عالمنا عام 2016، بعد مسيرة فنية حافلة، ومن أهم أعماله "الحريف"، "زوجة رجل مهم"، "موعد على العشاء"، "أحلام هند وكاميليا"، وغيرها من الأعمال.

